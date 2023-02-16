Всегда стоял на страже интересов Уфы (к 85-летию со дня рождения Михаила Зайцева)

1 марта 1938 года родился Михаил Алексеевич Зайцев – советский, российский партийный и государственный деятель, председатель Уфимского городского Совета народных депутатов — глава администрации Уфы (1992-1995), председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан (1995-1999), член Совета Федерации РФ (1997-1999). В этом году Михаилу Алексеевичу исполнилось бы 85 лет.

Михаил Зайцев стал первым всенародно избранным мэром в постсоветской России. Он вошел в историю Уфы как талантливый руководитель, большой профессионал и новатор. О том, за что горожане любили и ценили Михаила Алексеевича, о его работе в качестве мэра Уфы, председателя Госсобрания республики вспоминают люди, хорошо знавшие его, трудившиеся рядом с ним.

Директор Фонда имени Мустая Карима, дочь народного поэта Альфия Каримова:

— Мы знали Михаила Алексеевича на протяжении всей жизни. Он рос без отца, который погиб под Берлином, воспитывался в детдоме, служил в армии, потом работал на заводе. Окончил Уфимский авиационный институт, прошел все ступени жизни. Он испытал на себе все невзгоды, знал, каково это быть обездоленным, поэтому был так отзывчив к людям.

Даже занимая высокие должности, он никогда не отрывался от земли, всегда оставался простым, доступным и неравнодушным к чужой беде человеком. Михаил Алексеевич жил заботами людей, к нему шли за помощью, и он никогда в ней не отказывал. За это его ценили и уважали, потому он и стал всенародно избранным мэром. Он постоянно общался с людьми, заботился о развитии района, города.



Михаил Алексеевич работал в самые сложные годы – в 90-е, когда рушились судьбы людей. Несмотря ни на что, всегда был на связи. Ему доверяли люди района, люди города.



Мой отец, Мустай Карим, долгие годы дружил с Михаилом Алексеевичем. Замысел книги «Батя Ялалетдин» родился из их разговоров: «Есть у меня друг. Человек уважаемый, человек большой. Зовут его Михаил. Фамилия – Куянов».

Член Совета Федерации, экс-мэр Уфы Ирек Ялалов:

— Работа Михаила Алексеевича Зайцева председателем исполкома уфимского городского совета и главой администрации Уфы пришлась на один из самых сложных периодов в истории города и страны – это лихие девяностые годы, когда произошла либерализация цен в рамках экономических реформ, что привело к гиперинфляции и установлению первоначальных рыночных отношений. В это же время происходила приватизация госпредприятий города.

Страну разрывали внутренние противоречия. Михаил Алексеевич в этой сложной ситуации умел находить общий язык с людьми, придерживающимися самых полярных взглядов, направлять их бурлящую энергию на созидание. Где-то прислушивался к чужому мнению, часто умел убедить собеседника в своей правоте. Он был цельной натурой, умел подчинить свои высокие личностные достоинства интересам дела. И в то же время имел репутацию жесткого, требовательного и принципиального руководителя.

Он не был созерцателем, не занимался критиканством, трезво оценивал прошлое и настоящее. Прекрасно понимал свой долг, слова «надо» и «нужен». Везде обрастал людьми, которые ему верили. Да и как было не верить, если он своим трудом, своею жизнью не на словах, а на деле доказывал значимость и роль каждой личности в общем деле.

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Михаилом Зайцевым. Когда я работал в администрации города, он приходил ко мне и мы общались по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйств. Я всегда получал добрые советы и пожелания.

Глава администрации Уфы в 2000-2003 годах Рауф Нугуманов:

— Михаил Алексеевич очень любил Уфу. Он видел развитие города в перспективе и многое сделал, чтобы столица Башкирии стала одним из самых красивых и благоустроенных городов современной России. Уделял большое внимание развитию городского электротранспорта, обновил городскую коммунальную технику, стал развивать микрорайон Сипайлово.

Сегодня в Уфе идет активное строительство Восточного выезда из города. Мало кто знает, но идея соединить трассы М5 и М7 принадлежит именно Михаилу Зайцеву.

Сейчас заканчивается благоустройство Набережной реки Белой. О том, что городу-миллионнику нужна красивая и современная набережная, также говорил Михаил Алексеевич. Его замысел был гораздо масштабнее, чем подразумевает нынешний проект: он планировал благоустроить и Южный склон Уфы. Но хорошо, что удалось сделать хотя бы так, как сделали.

Во время его работы на город обрушилось множество испытаний. Например, фенольная катастрофа. Безусловно, это была трагедия всероссийского масштаба. Но Михаил Алексеевич смог с ней справиться достойно. Для жителей каждого района города был организован подвоз чистой питьевой воды. Помню, что тогда нам пришлось мобилизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе задействовать и республиканские. Позже благодаря усилиям Михаила Зайцева удалось получить средства на реконструкцию старых и строительство новых очистных сооружений на городских водозаборах.

Михаил Зайцев всегда отстаивал интересы города и горожан. Только представьте: во времена его работы заседания городского совета длились не два-три часа, как сейчас, а два или три дня. Все важные и судьбоносные законы активно обсуждались депутатами, и только после этого принимались решения.

Председатель Общественного совета при министерстве внутренних дел по РБ Рафаил Диваев:

— Михаил Алексеевич был отличным руководителем: он видел потенциал в людях и мог создать отличную команду. Многие его ученики потом стали работать на руководящих должностях, как в администрации города Уфы, так и в правительстве Башкирии.

Михаил Зайцев стал руководить городом в непростое время, в начале 90-х годов, когда на улицах было неспокойно. Важно было навести порядок в городе, побороть преступность. Поэтому Михаил Алексеевич находил возможности для укрепления материально-технической базы правоохранительных органов.

Депутат Госдумы, экс-глава администрации Уфы Павел Качкаев:

— Михаил Зайцев был отличным руководителем, талантливым менеджером и даже новатором.

Он искренне любил Уфу и много работал для того, чтобы наш любимый город процветал. Кстати, он также заложил современные основы управления хозяйством города-миллионника.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев:

«Михаил Алексеевич возглавил первый созыв Государственного Собрания – Курултая республики в 1995 году. Это была интересная эпоха, переломная для страны. Закладывался фундамент дальнейшего развития республики по всем направлениям. Депутатский корпус работал тогда над созданием прочной правовой основы. На организации этого процесса лежит отпечаток личных и деловых качеств первого председателя Государственного Собрания.

Михаил Алексеевич был не только профессионалом, но и ярким лидером: умел слушать и слышать людей, заряжал окружающих своей энергетикой, вселял в них чувство причастности к большому и нужному делу. При этом он умел четко определять стратегические приоритеты в законодательной работе. В нашей памяти этот человек навсегда останется как сильная и неординарная личность с многогранным талантом и высоким чувством ответственности».

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Ранее «Башинформ» рассказывал о том, какую работу проводил Михаил Зайцев в Госсобрании республики в качестве спикера республиканского парламента.

1 марта 2013 года в Уфе состоялось открытие мемориальной таблички на доме, где последние годы жил Михаил Алексеевич Зайцев. Здесь же прошел митинг, посвященный его памяти. У открывшейся мемориальной таблички гости возложили 75 гвоздик - столько лет могло бы исполниться в тот день Михаилу Зайцеву, сообщал тогда «Башинформ».