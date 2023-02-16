В Уфе женщина родила здорового ребенка после перенесенной операции на матке

В Уфе женщина родила ребенка после перенесенной операции на матке. Здоровая девочка появилась на свет 14 февраля. Сотрудниками родильного отделения клиники Башмедуниверситета выполнено плановое кесарево сечение в 38 недель беременности.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе медуниверситета, в 2019 году пациентке во время беременности был поставлен серьезный диагноз: врастание плаценты. Тогда, на сроке 36 недель беременности, женщина была прооперирована, родился мальчик. Доцентом кафедры акушерства и гинекологии Ильнуром Мусиным и сотрудниками родильного отделения клиники под руководством профессора Альфии Ящук проведена уникальная органосохраняющая операция. Медикам удалось провести метропластику в области врастания плаценты с применением модифицированной методики, разработанной кафедрой акушерства и гинекологии.

Спустя три года после перенесенной операции женщина снова забеременела и родила доношенного ребенка. Это первая такая пациентка в Башкортостане.