Новости Башкортостана и Уфы
74.21
+0.34
79.57
+0.23
85.28
-0.1
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:42

В Уфе женщина родила здорового ребенка после перенесенной операции на матке

медиацентр БГМУ
Фото:медиацентр БГМУ

В Уфе женщина родила ребенка после перенесенной операции на матке. Здоровая девочка появилась на свет 14 февраля. Сотрудниками родильного отделения клиники Башмедуниверситета выполнено плановое кесарево сечение в 38 недель беременности.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе медуниверситета, в 2019 году пациентке во время беременности был поставлен серьезный диагноз: врастание плаценты. Тогда, на сроке 36 недель беременности, женщина была прооперирована, родился мальчик. Доцентом кафедры акушерства и гинекологии Ильнуром Мусиным и сотрудниками родильного отделения клиники под руководством профессора Альфии Ящук проведена уникальная органосохраняющая операция. Медикам удалось провести метропластику в области врастания плаценты с применением модифицированной методики, разработанной кафедрой акушерства и гинекологии.

Спустя три года после перенесенной операции женщина снова забеременела и родила доношенного ребенка. Это первая такая пациентка в Башкортостане.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика