В Башкирии студенты медицинского колледжа спасли пожилого мужчину

Студенты медицинского колледжа в Туймазах Альберт Нурмухаметов и Денис Николайчев спасли дедушку, которому стало плохо на улице. Как рассказали агентству «Башинформ» молодые люди, они ехали на машине и заметили пожилого мужчину, который стал заваливаться на бок.

«Денис первый заметил, что дедушке стало плохо, и попросил остановиться. Я остановил машину, мы выбежали к нему. В тот момент я не думал ни о том, правильно ли я припарковался, ни о ключах от машины, которые остались в замке зажигания», - вспоминает Альберт.

Пенсионер толком не мог ни объяснить, что с ним случилось, ни назвать полностью свой адрес, сказал лишь номер квартиры. Ребята наугад привели его в ближайший дом и постучали в квартиру. По счастливой случайности дверь открыла дочь мужчины. Она рассказала будущим медикам о диагнозах папы, поэтому молодые люди приняли решение вызвать скорую помощь.

«Узнали, что у него болезнь Паркинсона и сахарный диабет, и подумали, что у него идут какие-то осложнения. Мы решили, что надо вызывать "скорую". Дождались врачей и уехали. Не прошли мимо, потому что преподаватели нас учат, что неважно, в каком состоянии человек, если ему нужна помощь, нужно помогать», - поделился Денис.

Через несколько дней молодые люди приехали навестить дедушку. Пожилой мужчина узнал своих спасителей и от души их поблагодарил за помощь.

Сейчас Альберт и Денис учатся на третьем курсе. Ребята признаются, что после случившегося еще раз убедились в том, что правильно выбрали профессию. После окончания колледжа оба хотят продолжить путь в медицину, чтобы и дальше помогать людям.