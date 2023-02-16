«Уфаводоканал» сделал важное объявление для жителей столицы

Жителей столицы Башкирии на следующей неделе ждут плановые отключения горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Во вторник, 21 февраля, без холодного водоснабжения останутся жилые дома и здания в микрорайоне Затон по улицам Летчиков, 5/1, 5, 3/1, 5/2, 5/3 и 5а. Временные неудобства продлятся с 11.00 до 1.00 следующего дня.

Кроме того, 21 февраля с 10.00 до 20.00 горячую и холодную воду отключат в Октябрьском районе столицы по адресам Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 10, 16, 2/2, Жукова, 17а, 17б, 17в, 17д, 17, 21, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, Сипайловской, 12/1, 12/2, 16, 14/1.