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Сегодня, 11:42

Студия Артемия Лебедева создает дизайн киосков и павильонов для Уфы

https://www.artlebedev.ru/
Фото:https://www.artlebedev.ru/

Студия Артемия Лебедева создает дизайн киосков и павильонов для Уфы. Как сообщается на сайте студии, в основе стилеобразующих декоративных элементов — детали башкирской культуры. Есть возможность установить вывеску сразу на двух языках — специальный разделитель сохраняет читаемость.

Объектов всего пять: киоск, обычный и ярмарочный павильоны, автомастерская и терраса. Для каждого — отдельные правила размещения, инклюзивности, освещения и оформления. В оформлении используется также юбилейная символика к предстоящему в 2024 году 450-летию столицы республики.

«Уфа — город-миллионник, один из крупнейших экономических, культурных и научных центров России. Из-за растущего туристического потока здесь активно развивается торговля и ведется благоустройство. Чтобы все это выглядело цельно и привлекательно, в студии придумали универсальное, но при этом узнаваемое оформление городских объектов. Нейтральная цветовая гамма позволяет вписать объекты в историческую среду и современную застройку. На глухой части фасада павильонов размещается логотип предприятия или городская айдентика. Уютные террасы притягивают в кафе и рестораны туристов и местных жителей. Самобытный облик города подчеркивается даже в темное время суток благодаря освещению», — говорится на сайте студии.

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