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Сегодня, 10:00

Новый медицинский центр «МЕГИ» в Уфе открыл 500 вакансий

В Уфе готовится к открытию новый многопрофильный медицинский центр МЕГИ. В клинике уже ведется набор врачей и специалистов.

Партнерский материал

Как рассказали в МЕГИ, сейчас в новом центре открыто 500 вакансий.

«Клиника заинтересована в высококвалифицированных специалистах, способных влиться в командную работу и разделить цели и задачи МЕГИ по помощи своим пациентам»,
прокомментировали в клинике МЕГИ.

В центре подчеркивают, что руководство клиники не ставит возрастных ограничений, а напротив, считает, что молодые специалисты способны приносить ту энергию, которая необходима в любом живом деле: 

«Молодежь несет новые идеи, свежие знания, сопереживание людям, а недостаток опыта легко восполняется за счет помощи старшего поколения и практики постоянного обучения».

В новом центре ждут медицинских специалистов различных направлений. Широкий спектр профилей будущего состава клиники обусловлен её спецификой. По словам руководства МЕГИ, это не просто новое строение в сети клиник, а колоссальный по своим возможностям многопрофильный центр.

«Его реализация позволяет приблизиться к целям, которые всегда виделись сложными, но единственно верными – не просто борьба с недугом, а возвращение пациента к нормальной здоровой жизни. Главная задача – собрать воедино многолетний опыт диагностики, лечения и реабилитации таким образом, чтобы над проблемой пациента работала слаженная команда, в кратчайшие сроки возвращавшая человека к обычной жизни, но с улучшением ее качества»,
сказали в МЕГИ.

Именно поэтому новый проект выглядит так масштабно и волнующе: два гектара в сердце лесной зоны напротив парка Лесоводов Башкирии. Там расположатся 17 тысяч квадратов современного здания и парк для прогулок и занятий лечебной физкультурой на свежем воздухе.

Соединение площади, мощностей и кадров позволит осуществлять полный цикл помощи, в котором важную роль играет стационарное лечение. В новом центре будет возможно одновременно предоставить его не менее, чем 80-ти пациентам, как для консервативного, так и послеоперационного лечения и ухода.

Для этого в новом центре будет:

  • диагностическое отделение с аппаратурой экспертного класса
  • уютный современный стационар с круглосуточным наблюдением
  • операционный блок с самым современным оборудованием
  • отделение реабилитации с уникальными наработанными методиками и  впечатляющей аппаратной базой.

Реабилитационные возможности будут дополнены лечебным воздухом леса, вовлечением в двигательную активность и просто отдыхом в зеленом и тихом месте.

«Главное, что помогает МЕГИ двигаться вперед и реализовывать казавшиеся невозможными цели – это ценнейший кадровый состав. Специалисты по максимуму раскрывают возможности аппаратной и не только диагностики на ранних стадиях, проводят блестящие операции, разрабатывают уникальные методики восстановления. Поскольку одной из задач видится сочетание профессионализма с созданием оздоравливающей, близкой к домашней, атмосферы, то МЕГИ с особым вниманием относится к кандидатам, имеющим опыт работы в стационаре»,
отметили в клинике.

Новый многопрофильный центр сети клиник МЕГИ открыт для всех специалистов, любящих свою работу и готовых вкладываться в борьбу человека с недугом. 

Мы ждем всех, для кого призыв «Сохраним здоровье вместе» - не просто слова, а движущая жизненная идея!

По вопросам трудоустройства и свободных вакансий обращаться по телефону 8800-234-70-70 и на почту [email protected]

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