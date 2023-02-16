Новый медицинский центр «МЕГИ» в Уфе открыл 500 вакансий

Как рассказали в МЕГИ, сейчас в новом центре открыто 500 вакансий.
В центре подчеркивают, что руководство клиники не ставит возрастных ограничений, а напротив, считает, что молодые специалисты способны приносить ту энергию, которая необходима в любом живом деле:
В новом центре ждут медицинских специалистов различных направлений. Широкий спектр профилей будущего состава клиники обусловлен её спецификой. По словам руководства МЕГИ, это не просто новое строение в сети клиник, а колоссальный по своим возможностям многопрофильный центр.
Именно поэтому новый проект выглядит так масштабно и волнующе: два гектара в сердце лесной зоны напротив парка Лесоводов Башкирии. Там расположатся 17 тысяч квадратов современного здания и парк для прогулок и занятий лечебной физкультурой на свежем воздухе.
Соединение площади, мощностей и кадров позволит осуществлять полный цикл помощи, в котором важную роль играет стационарное лечение. В новом центре будет возможно одновременно предоставить его не менее, чем 80-ти пациентам, как для консервативного, так и послеоперационного лечения и ухода.
Для этого в новом центре будет:
Реабилитационные возможности будут дополнены лечебным воздухом леса, вовлечением в двигательную активность и просто отдыхом в зеленом и тихом месте.
Новый многопрофильный центр сети клиник МЕГИ открыт для всех специалистов, любящих свою работу и готовых вкладываться в борьбу человека с недугом.
Мы ждем всех, для кого призыв «Сохраним здоровье вместе» - не просто слова, а движущая жизненная идея!
По вопросам трудоустройства и свободных вакансий обращаться по телефону 8800-234-70-70 и на почту [email protected]