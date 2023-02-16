Новый медицинский центр «МЕГИ» в Уфе открыл 500 вакансий

Именно поэтому новый проект выглядит так масштабно и волнующе: два гектара в сердце лесной зоны напротив парка Лесоводов Башкирии. Там расположатся 17 тысяч квадратов современного здания и парк для прогулок и занятий лечебной физкультурой на свежем воздухе.

Соединение площади, мощностей и кадров позволит осуществлять полный цикл помощи, в котором важную роль играет стационарное лечение. В новом центре будет возможно одновременно предоставить его не менее, чем 80-ти пациентам, как для консервативного, так и послеоперационного лечения и ухода.

Для этого в новом центре будет:

диагностическое отделение с аппаратурой экспертного класса

уютный современный стационар с круглосуточным наблюдением

операционный блок с самым современным оборудованием

отделение реабилитации с уникальными наработанными методиками и впечатляющей аппаратной базой.

Реабилитационные возможности будут дополнены лечебным воздухом леса, вовлечением в двигательную активность и просто отдыхом в зеленом и тихом месте.