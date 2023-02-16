Концепцию IQ-парка межвузовского кампуса в Башкирии утвердят на следующей неделе

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что окончательную концепцию IQ-парка межвузовского студенческого кампуса, который построят на территории Уфы, утвердят уже на следующей неделе. Как он подчеркнул, это необходимо для продолжения ремонтных работ, а также определения расположения помещений и размещения оборудования.

«Первая очередь проекта кампуса („IQ-парк“) должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2023 года, вторая — в конце 2025 года. Сроки должны остаться неизменными. Наша общая задача — сделать все необходимое, чтобы завершить работы в соответствии с графиком. Поэтому все задействованные участники должны отрабатывать поручения максимально быстро и еженедельно отчитываться об этом», — отметил Андрей Назаров.

Кроме того, премьер-министр республики поручил доработать архитектурно-дизайнерский проект, определить список промышленно-индустриальных партнеров и систему работы с подрядчиками, завершить оформление земельно-имущественных отношений и корректировку проектной документации.

Ранее «Башинформ» писал, что при проектировании межвузовского студенческого кампуса Башкирия будет применять опыт МГТУ им. Баумана.