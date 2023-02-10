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Сегодня, 11:33

Башкирия будет перенимать опыт «Бауманки» при проектировании Межвузовского студенческого кампуса

Проект создания Межвузовского студенческого кампуса в Уфе вступил в активную фазу. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил об этом на своей странице в соцсетях. По его словам, первая очередь объекта будет сдана в эксплуатацию уже в декабре 2023 года, а полностью сам кампус — в декабре 2025 года.

«Наша первоочередная задача — сформировать техническое задание на востребованный вузами республики кампус. И один из ценнейших источников информации — опыт стартовавших чуть ранее коллег. Именно за этим мы приехали в МГТУ им. Баумана. Опыт „Бауманки“ уникален. Работа над созданием кампуса мирового уровня началась здесь еще до запуска федеральной программы, и проект МГТУ во многом стал для нее модельным. Сейчас это лидер по готовности и темпам оснащения среди строящихся кампусов. Строительство идёт на крайне стеснённой площадке, в самом сердце исторического центра Москвы. Этим проект особенно близок нам — у нас площадка не менее сложная», — рассказал руководитель регионального кабмина.

Андрей Назаров поблагодарил ректора московского вуза Михаила Гордина и его команду, которые рассказали не только об успехах, но и о сложностях на разных этапах проекта. 

«Конечно, каждый федеральный кампус уникален, и по архитектуре, и по идеологии, и по целеполаганию. В финансовом смысле наша задача чуть сложнее. Проект Межвузовского студенческого кампуса в Уфе реализуется по схеме государственно-частного партнерства (кстати, во встрече в Бауманке участвовал и наш концессионер), поэтому нам необходимо не только создать современное университетское пространство мирового уровня, но и обеспечить доходность проекта для нашего партнёра по концессии», — уточнил премьер-министр.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. метров.

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