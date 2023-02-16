Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил водителей о массовых проверках

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов утром 16 февраля сообщил о том, что в эти минуты в Дюртюлинском районе на 1224 км федеральной трассы М-7 «Волга» проходят массовые проверки водителей.

В профилактическом мероприятии задействованы четыре экипажа ДПС отдельного батальона Госавтоинспекции.

«Этот участок выбран не случайно. Здесь около села Асяново на небольшом участке — 24 км за три года погибли 17 человек и 30 получили травмы. Последняя авария с пострадавшим была на прошлой неделе. Исходя из этого анализа мероприятие направлено на снижение аварийности и травматизма на этом участке, укрепление дисциплины участников дорожного движения», — пояснил главный госавтоинспектор в РБ.