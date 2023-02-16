Детдомовцы в Башкирии освоили азы военной разведки

Воспитанники Учалинского детского дома в Башкирии освоили азы военной разведки и ознакомились с макетами современного оружия в рамках урока мужества от сотрудников и ветеранов УФСБ РФ по РБ, а также представителей общественной организации «Дозор». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Детям продемонстрировали летние и зимние маскировочные костюмы, объяснив правила маскировки в горной, лесной и другой местности. Кроме того, ребята научились разбирать автоматы и целиться из гранатометов.

«Встреча была приурочена ко Дню защитника Отечества. Сотрудники УФСБ рассказали об историческом становлении органов безопасности, их направлениях деятельности, целях и задачах. Детдомовцы поблагодарили гостей за визит и передали собственноручно сделанное древо жизни», — отметили в управлении.