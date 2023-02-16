Агентство «Башинформ» - победитель 5 федеральных и международного конкурсов СМИ

Сегодня информационное агентство «Башинформ» получило диплом первой степени XI Международного конкурса «Город в зеркале СМИ» - 2022 в номинации «Умный город – безопасный город» за серию публикаций, посвященных проблемам реконструкции полигона твердых коммунальных отходов и парков Уфы.

Организатором конкурса «Город в зеркале СМИ» выступает Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке Союза журналистов России и Подмосковья, делового Центра экономического развития СНГ, московского Дома национальностей, центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». В конкурсе 2022 года приняли участие представители более 30 городов 5 стран СНГ - России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Приднестровья, представивших жюри свыше 200 работ.

В 2022 году ИА «Башинформ» активно участвовало в профессиональных конкурсах СМИ. За значительные профессиональные достижения журналисты агентства отмечены в шести крупных конкурсах, а именно: в Международном конкурсе «Город в зеркале СМИ - 2022» и в пяти федеральных: «Журналисты за местное самоуправление», «Школьное питание. Время перемен», «Вместе в цифровое будущее», «Семья и будущее России», «Щит России».

«Если в прежние годы СМИ преимущественно награждали за материалы на экономические и социальные темы, то в прошлом году военная тематика оправданно вышла на первый план, - отметил главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. - Эксперты Всероссийского военно-патриотического конкурса «Щит России» особенно отметили работу «Башинформа» в освещении СВО и событий на Донбассе – мы получили солидную серию наград. И мы всегда "покупаем лотерейный билет", потому что участие и победы в конкурсах - это дополнительная творческая и профессиональная мотивация для журналиста».

Заслуженную лидирующую позицию «Башинформ» занимает при участии в профессиональных конкурсах СМИ республиканского значения. В 2022 году призовые места были получены в 10 конкурсах различной тематики, включая парламентскую, промышленную, финансовую, культурную и т.д. В них признаны профессионализм и заслуги 11 журналистов «Башинформа», отмечена работа всей редакции информационной службы и группы в социальных сетях «Моя Уфа».

«В 2023 году работа по участию в конкурсах СМИ на республиканском и федеральном уровне, безусловно, будет продолжена», - заявил Руслан Шарафутдинов.