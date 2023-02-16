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Вчера, 16:35

14 ведер жутких находок! В Башкирии в канализацию смыли куртку

МУП «Учалыводоканал», Vk
Фото:МУП «Учалыводоканал», Vk

Как сообщается в группе МУП «Учалыводоканал» в соцсети «ВКонтакте», в начале февраля четыре дня сотрудники предприятия устраняли сложный засор канализационной сети на участке улицы Ленина, 28 в Учалах.

«Аварийная ситуация в очередной раз произошла по вине недобросовестных жителей и арендаторов этого дома. В течение четырех дней аварийная бригада извлекала 14 ведер недопустимых бытовых отходов. Были извлечены тряпки, салфетки, резиновый патрубок, куртка», — рассказали в компании.

Установлено, что из-за неправомерных действий жильцов в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, тряпки, вещи, пищевые отходы, строительный мусор, что провоцирует засор и затопление канализационными стоками колодцев и подвалов домов.

Стоит добавить, что канализация — это не мусорное ведро, и в унитаз нельзя смывать ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги и естественных оправлений организма. Следует уделять особое внимание культуре пользования системой водоотведения и бережно относиться к централизованной канализации.

МУП «Учалыводоканал», Vk
Фото:МУП «Учалыводоканал», Vk
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