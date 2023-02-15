В Уфе пройдет форум «Яҡташлыҡ көсө – Сила землячества»

В республике в рамках Года полезных дел проведут форум «Яҡташлыҡ көсө – Сила землячества». Соответствующий указ, подписанный Радием Хабировым, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, событие состоится 5 мая в Уфе. Для подготовки и проведения форума будет создан оргкомитет, который возглавит руководитель администрации Главы республики Максим Забелин. Также в состав вошли его первый заместитель Урал Кильсенбаев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, представители министерств и ведомств региона, а также администрации столицы.

Оргкомитету предстоит разработать и утвердить программу грядущего события. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию руководителя региона.

Как ранее сообщал «Башинформ», 2023 год в Башкирии объявлен Годом полезных дел для малой родины.