В России будут штрафовать за перепродажу сведений из ЕГРН

Депутаты Госдумы в первом чтении утвердили закон об административной ответственности за перепродажу сведений из госреестра недвижимости третьим лицам и создание сайтов-двойников Росреестра.

Как стало известно агентству «Башинформ», нововведения предполагают штраф для физлиц от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных от 40 до 50 тысяч, для предпринимателей от 80 до 100 тысяч, для юрлиц от 350 до 400 тысяч рублей. За повторное правонарушение сумма денежного наказания увеличится.

По мнению авторов инициативы, мера позволит эффективнее бороться с сайтами-двойниками Росреестра, которые предоставляют недостоверные сведения.