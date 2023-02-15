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Вчера, 20:45

В Челябинске состоится презентация вузов Башкирии

17 февраля в Челябинске состоится круглый стол «Учись и развивайся в Республике Башкортостан. Возможности и перспективы». Мероприятие пройдет в Башкирском историко-культурном центре. Участие в нем примут представители министерств образования Башкирии и Челябинской области, вузов и инновационных школ республики, руководители и педагоги школ Челябинской области, специалисты отделов образования муниципалитетов Челябинской и Курганской областей — в основном тех, где проживают этнические башкиры.

«Такое крупное мероприятие мы организуем впервые, — сообщил Башинформу представитель РБ в ЧО Альфир Баимов. — Главой Башкортостана поставлена задача привлечь в республике талантливую молодежь, повысить узнаваемость республиканских вузов в стране. Мы расскажем о возможностях и перспективах наших университетов, а они очень серьезные. Также расскажем о возможностях обучения в инновационных школах-интернатах. В них по договорам уже обучаются более ста ребят, в основном из УрФО и Пермского края. А далее задача — выходить на ближнее зарубежье, привлекать в наши вузы молодежь из Казахстана».

Среди высших учебных заведений Башкортостана будут представлены:
— Уфимский государственный нефтяной технический университет;
— Уфимский университет науки и технологий;
— Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова;
— Уфимский юридический институт МВД России;
— Башкирский государственный медицинский университет;
— Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы;
— Башкирская академия госслужбы и управления при Главе Республики Башкортостан;
— Башкирский кооперативный институт.

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