В Челябинске состоится презентация вузов Башкирии

17 февраля в Челябинске состоится круглый стол «Учись и развивайся в Республике Башкортостан. Возможности и перспективы». Мероприятие пройдет в Башкирском историко-культурном центре. Участие в нем примут представители министерств образования Башкирии и Челябинской области, вузов и инновационных школ республики, руководители и педагоги школ Челябинской области, специалисты отделов образования муниципалитетов Челябинской и Курганской областей — в основном тех, где проживают этнические башкиры.

«Такое крупное мероприятие мы организуем впервые, — сообщил Башинформу представитель РБ в ЧО Альфир Баимов. — Главой Башкортостана поставлена задача привлечь в республике талантливую молодежь, повысить узнаваемость республиканских вузов в стране. Мы расскажем о возможностях и перспективах наших университетов, а они очень серьезные. Также расскажем о возможностях обучения в инновационных школах-интернатах. В них по договорам уже обучаются более ста ребят, в основном из УрФО и Пермского края. А далее задача — выходить на ближнее зарубежье, привлекать в наши вузы молодежь из Казахстана».

Среди высших учебных заведений Башкортостана будут представлены:

— Уфимский государственный нефтяной технический университет;

— Уфимский университет науки и технологий;

— Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова;

— Уфимский юридический институт МВД России;

— Башкирский государственный медицинский университет;

— Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы;

— Башкирская академия госслужбы и управления при Главе Республики Башкортостан;

— Башкирский кооперативный институт.



