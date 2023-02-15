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Сегодня, 10:28

В Башкирии сотрудники колонии предотвратили попытку передачи осужденным запрещенных предметов

УФСИН РФ по РБ
Фото:УФСИН РФ по РБ

Сотрудники исправительной колонии № 7 в Мелеузе предотвратили попытку передачи осужденным запрещенных предметов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе УФСИН РФ по РБ, при досмотре машины, въезжающей на производственную зону режимной территории, сотрудники колонии обнаружили и изъяли спрятанные запрещенные предметы.

«23 сотовых телефона, 13 сим-карт, 6 зарядных устройств, 4 пары наушников, 6 MicroSD карт, флешкарта, MP3 плеер, 4 упаковки дрожжей, а также неизвестное вещество растительного происхождения были спрятаны ухищренным способом в кузове автомобиля», - проинформировали в ведомстве.

По данному факту в региональном УФСИН проводится проверка.

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