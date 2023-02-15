В Башкирии беременную женщину санитарной авиацией эвакуировали в больницу Уфы

В Башкирии 15 февраля бригадой санитарной авиации была организована медицинская эвакуация беременной женщины с полным предлежанием плаценты из Месягутовской ЦРБ в РКБ им. Куватова. Об этом сообщили в местной больнице.

Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, пациентка не тяжелая, но с неотложным состоянием.

«Из ЦРБ созвонились с докторами РКБ для консультации. Они решили ее взять себе и выслали вертолет. Транспортировку перенесла хорошо. Состояние удовлетворительное. Гемодинамика стабильная. Сейчас ее обследуют врачи РКБ», — прокомментировали в министерстве.

Развитие санавиации — одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его целью является обеспечение качественной, своевременной и доступной медпомощи для всех жителей республики.