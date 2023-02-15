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Вчера, 19:00

Сведения об объектах культурного наследия вносятся в ЕГРН — Росреестр по Башкирии

По данным Росреестра по РБ, на начало 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 412 объектах, представляющих историческую и культурную ценность. Это 74% от их общего количества в регионе. До конца года предстоит внести в реестр сведения еще о 141 ОКН.

Эта работапроводится в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Наличие этих сведений в ЕГРН поможет сохранить старинные постройки при создании проектов планирования и межевания территорий, предоставлении земельных участков.

В текущем году в реестр внесены «Дом Тюниных (восточный)», «Дом Андреевых», «Дом Морозовой», и другие. 

Как отметили в Росреестре, объекты культнаследия активно используются в гражданском обороте и восстанавливаются инвесторами. «Прекрасный пример сочетания интересов власти, бизнеса и жителей республики являются восстановленные исторически-значимые объекты «Арт-квадрат», «ГИМ-центр», усадьба братьев Соловьевых, дома Бушмарина и дворян Россинских, здание Уфимской губернской земской управы, хлебопекарня «Образцовая». В них ведется торговая и предпринимательская деятельность, при этом здания соответствуют всем требованиям безопасности и сохраняют уникальное культурное наследие региона», - отметила начальница отдела Росреестра по РБ Лиана Хакимова. 

Узнать, является ли недвижимость объектом культурного наследия, можно, заказав выписку из ЕГРН на сайтах Госуслуг РФ, Роскадастра, Росреестра.

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