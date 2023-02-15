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Сегодня, 09:00

Школьники Башкирии могут попробовать себя в роли студентов ведущих университетов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Школьники, участники проекта «Движения первых», проведут каникулы на «Университетских сменах». Российское движение детей и молодёжи запускает конкурсный отбор, в рамках которого 1100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет уже в марте смогут попробовать себя в роли студентов. А также пройти обучение по дополнительной общеобразовательной программе в известных педагогических вузах страны, посетить обзорные экскурсии по объектам культурно-исторического наследия, определиться с будущей профессией и ближе познакомиться с процессом обучения в вузах.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать портфолио своих ярких достижений; подготовить эссе на тему «Моя траектория успеха»; снять видеоролик, который раскроет миссию «Движения первых», и разместить его на своей странице в соцсетях с хештегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #СменыДвижения, заполнить на сайте заявку с прикреплёнными портфолио, эссе и ссылкой на видеоролик до 26 февраля. Уже до 10 марта будут опубликованы имена победителей конкурса.

Автор:Ляйсан Закирова
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