Россия введет безвизовый режим с 11 странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами мира. Его слова приводит ТАСС.

«Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с 11 странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с 6, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые», — цитирует издание главу МИД.

Как добавил Лавров, сейчас также прорабатывается вопрос снятия ограничений на выдачу электронных виз — речь идет о порядка 70 стран, за исключением недружественных.