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Сегодня, 08:39

В Уфе пройдет полуфинал региональной лиги КВН «Колледж»

18 февраля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится  полуфинал региональной лиги КВН «Колледж». На игре в остроумие будут состязаться сборные средних специальных учебных заведений Башкирии.

В полуфинале примут участие команды: «Да – Мы» Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий, «Салам» башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, «220 Вольт» филиала Аургазинского многопрофильного  колледжа села Кармаскалы, «Химсостав» Стерлитамакского химико-технологического колледжа, «Черниковское положение» УТЭКа, «Хмели Сумели» Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, «Фантастические студенты будущего» Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, «Экстрим» Уфимского института путей сообщения, «Люди в белом» Уфимского медколледжа, «Мама Мия» Октябрьского нефтяного колледжа имени С. И. Кувыкина, «Кднщики» Шаранского филиала Туймазинского агропромышленного колледжа и «Сборная физкультурного колледжа» из Стерлитамака.

Победители этой игры получат право выйти в финал. Начало игры в 19.00. Возрастное ограничение 12+.

Автор:Ляйсан Закирова
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