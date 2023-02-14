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Вчера, 20:05

В Уфе 14-летний подросток спас соседей от пожара

МЧС представит восьмиклассника к награде.

МЧС по Башкирии архив
архивФото:МЧС по Башкирии

В минувшем январе школьник спас соседей от большой неприятности. ЧП произошло в многоквартирном доме по ул. Уфимское шоссе. По словам хозяйки квартиры, в которой произошло возгорание, 14-летний Валерий Медведев своими грамотными действиями предотвратил пожар, задымление и эвакуацию всего подъезда.

Пожар начался в кухне — загорелось раскаленное масло, а когда женщина плеснула на него водой (так делать было нельзя), пламя взметнулось вверх — загорелся натяжной потолок, квартира наполнилась дымом. Все произошло мгновенно — женщина растерялась и уже начала задыхаться. Добравшись до входной двери, она увидела возле нее юного соседа. Школьник вызвал пожарных по номеру 101, потушил огонь, открыл окна в квартире и подъезде. К прибытию пожарных возгорание уже было полностью ликвидировано.

Как пояснили в МЧС, если загорелось масло, нужно выключать плиту и скорее прекратить доступ кислорода — закрыть сковороду крышкой или металлическим противнем.

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