В России на 15% сократилось количество случаев хищения денег с банковских счетов

По итогам 2022 года количество хищения средств с банковских карт россиян впервые за семь лет снизилось — на 15,3% до 877 тыс. случаев. В Центробанке считают, что этому способствовали меры по кибербезопасности, предпринятые регулятором.

Банк России инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров — в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с начала такой работы в 2019 году.

Ущерб от действий кибермошенников составил 14,2 млрд руб. (+4,3% к году). Больше всего потерь (9,3 млрд руб.) пришлось на дистанционное банковское обслуживание — мобильный и интернет-банкинг.

Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете.

Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 млн руб., или 4,4% от всего объема краж — ведь граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.

В 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. Сообщается, что за год ЦБ заблокировал почти 2 тыс. страниц в соцсетях и нескольких десятков приложений.