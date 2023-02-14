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Вчера, 15:59

В Башкирии сотрудники Росгвардии предотвратили крупный пожар

пресс-служба управления Росгвардии по РБ
Фото:пресс-служба управления Росгвардии по РБ

В Стерлитамаке росгвардейцы предотвратили крупный пожар в ресторане. Сотрудники патрульно-постовой службы первыми обнаружили открытое возгорание на Белорецком тракте, которое произошло ночью 13 февраля.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Росгвардии, информация о срабатывании сигнализации с охраняемого объекта поступила на пульт централизованной охраны. По прибытии экипаж осмотрел здание и с тыльной стороны обнаружил открытое горение служебного помещения на площади в 35 кв. м. Росгвардейцы вызвали огнеборцев.

«Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Благодаря точным и оперативным действиям росгвардейцев удалось избежать крупного пожара и жертв», – отметили в пресс-службе ведомства.

Автор:Ляйсан Закирова
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