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В Башкирии к 2023 году 6,7 тысячи переселенцев и 2,5 тысячи сирот получили новое жильё

Азат Гиззатуллин
Фото:Азат Гиззатуллин

В Башкирии новое жилье получили 6,7 тысячи переселенцев из аварийного жилья и 2,5 тысячи детей-сирот. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании с главами муниципалитетов, на котором в режиме ВКС они обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

«За четыре года республика расселила порядка 84 тысяч кв. м аварийного жилья, превысив целевой показатель в полтора раза. В 2023 году осталось построить по адресной программе 10 тысяч кв. м жилья», — сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр добавил, что в Башкирии продолжается реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019–2023 годы. В программу вошли 214 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В ней участвуют 26 муниципалитетов.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин сообщил, что при реализации адресной программы и других республиканских программ на 1 января текущего года в республике расселено 6,79 тысячи человек. При участии средств Фонда содействия реформированию ЖКХ продолжается строительство жилых домов в Янауле и Мишкинском районе. Жильё в этих муниципалитетах планируется ввести до 1 мая 2023 года.

По словам и.о. министра, в республике готов окончательный список домов, признанных с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и которые надо снести. Всего в республике 597 таких домов, расселяемая площадь составляет 228,6 тысяч кв. м. Они расположены в 40 муниципальных образованиях. В этих домах живут 13 919 человек. В правительстве уже готовится новый проект адресной программы.

Андрей Назаров поручил минстрою республики завершить работу по формированию реестра домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года, при этом в первую очередь включить в него дома, в которых есть угроза обрушения несущих конструкций.

«Администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо завершить мероприятия по переселению граждан до 1 июня 2023 года и для формирования новой Адресной программы внести актуальные данные», — сказал Андрей Назаров.

При обсуждении вопроса обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было отмечено, что в прошлом году жильё получили 945 человек. По словам Андрея Назарова, хороших показателей удалось добиться благодаря принятому в сентябре 2022 года республиканского закону. Согласно документу, дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, взамен жилого помещения по договору найма могут получить социальную выплату и приобрести благоустроенное жильё в любом городе или районе республики.

«В 2023 году для обеспечения жильем детей-сирот предусмотрены средства в размере 1 млрд 580 млн рублей. Надеемся, что итоги текущего года порадуют», — добавил премьер-министр.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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