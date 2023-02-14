Температура воздуха в Башкирии может опуститься до 24 градусов мороза

Температура воздуха в Башкирии в ближайшие дни может опуститься до 24 градусов мороза. Уже предстоящей ночью, по данным Башгидромета, в юго-восточных районах республики похолодает до -17, -22°. Днем 15 февраля ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -6, -11°.

В четверг, 16 февраля, местами возможен небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10, -15°, при прояснениях -20, -25°, днем -3, -8°, местами до -13°.

В пятницу, 17 февраля, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью составит -10, -15°, при прояснениях -20, -25°, днем -3, -8°, местами до -13°.