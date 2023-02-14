Стих от бойца СВО, лидеры по ипотеке, смертельные пожары: новости России и Башкирии утром 14 февраля

Башкирия вошла в число регионов-лидеров по наибольшей выдаче ипотеки на индивидуальные дома, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков порталов «Дом.РФ» и «Домклик». По данным экспертов, на республику приходится 5,6% от всего объема выдач ИЖС в России. Также в лист включили Якутию, Ленинградскую область, Краснодарский край и Татарстан. На первом месте в данном сегменте кредитования оказалась Московская область с 15,5%.

В России по итогам 2022 года снизилась младенческая смертность, а показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос до 72,6 года. Данными реализации нацпроекта «Здравоохранение» поделилась зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова. За этот период было создано свыше 1,6 тыс. объектов первичного медицинского звена и проведено 1,4 млн высокотехнологичных операций.

Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись, на которой боец СВО из муниципалитета читает стихотворение. Его военнослужащий посвятил всем матерям России, ждущим сыновей.

«Мам, прошу, прости меня солдата, что не смог остаться в стороне.

Что на первый зов военкомата прибыл, и теперь я на войне.

Мам, прошу, прости меня, солдата, и своей молитвою укрой,

Помни — для меня Отчизна свята. Так же свята, как твоя любовь», — декламирует участник добровольческого батальона республики.

При пожаре в одном из корпусов колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии погибло 16 коров. Об этом сообщило МЧС Башкирии. Возгорание по улице Писаева произошло накануне поздно вечером — пламя локализовано на площади 1400 кв. метров. Отмечается, что специалистам экстренных служб удалось спасти 50 голов крупного рогатого скота. Как добавили в ведомстве, никто из жителей не пострадал.

Другой пожар случился в Белебее, где загорелась однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажки по ул. Ленина. Эвакуировано 15 жильцов, включая троих детей. Жизнь пострадавшего в результате инцидента 29-летнего мужчины врачам-реаниматологам сохранить не удалось. Сейчас выясняются все подробности и возможные причины трагедии.

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