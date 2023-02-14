Соратники Муртазы Рахимова: Увековечение памяти первого президента Башкортостана — благородное дело

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Согласно документу, в Уфе появится памятник Муртазе Рахимову, его именем будут названы Башкирская республиканская гимназия-интернат № 3 в городе Кумертау и башкирская гимназия села Мраково в Кугарчинском районе.

Именем Муртазы Рахимова также назовут одну из центральных улиц Уфы, установят мемориальную табличку на доме, в котором он проживал.

В Кугарчинском районе, в родной для первого президента Башкортостана деревне Таваканово появится музей Муртазы Рахимова. А к 90-летию со дня рождения государственного деятеля будет издана биографическая энциклопедия.

Экс-глава Кугарчинского района Венир Азнагулов считает, что увековечение памяти первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова — благородное и нужное дело.

«Он очень много сделал для того, чтобы сохранилась наша республика, да и Россия. Муртаза Губайдуллович был успешным руководителем, опытном политиком, государственным деятелем всероссийского масштаба, настоящим патриотом своей родины, страны. Приезд на его похороны президента страны Владимира Путина только подтверждает это.

Я полностью поддерживаю указ Главы республики об увековечении памяти первого президента Башкортостана. Такой указ был нужен. Там и памятник, и улица, и музей, и энциклопедия.

Что касается музея в родной для Муртазы Губайдулловича деревне Таваканово, то, на мой взгляд, это должен быть хороший, добротный музей. Думаю, за его многолетнюю трудовую деятельность набралось огромное количество материалов. Он ведь с кем только не общался. Руководители многих регионов, республик относились к Рахимову с большим уважением, приезжали, советовались.

Очень приятно, что не забыли и о подрастающем поколении. Согласно указу, имя Муртазы Рахимова будет присвоено Башкирской республиканской гимназии-интернату № 3 в Кумертау и башкирской гимназии села Мраково в Кугарчинском районе. Мы — земляки Муртазы Губайдулловича, гордимся тем, что выходец нашего района стал таким великим руководителем. При его поддержке мы строили эту гимназию, тогда я ещё был главой администрации района.

Очень хорошая идея — издание биографической энциклопедии к 90-летию Муртазы Губайдулловича. Его самого при жизни все это не интересовало, поэтому нам нужно больше изучать его наследие, снимать фильмы, писать книги о нем», — рассказал соратник Рахимова корреспонденту «Башинформа».

Доцент кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ, кандидат исторических наук Сергей Лаврентьев обратил внимание на то, что указ Главы РБ об увековечении памяти Муртазы Рахимова в содержательном плане достаточно полный и конкретизированный. В нем перечислены такие мероприятия, как создание памятника, энциклопедии, музея, переименования школ.

«В то же время он предполагает развитие. Это касается новой улицы в Уфе, которой будет присвоено имя первого президента республики. Очень разумно, что такое решение будет приниматься с учетом мнений и предложения жителей республики», — высказал Лаврентьев свою точку зрения.

Собеседник агентства также отметил своевременность указа, учитывая приближающиеся 40 дней со дня смерти Муртазы Рахимова.

Многолетний соратник первого президента республики, бывший премьер-министр правительства Башкортостана Рафаэль Байдавлетов назвал правильным и своевременным решение руководства республики по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

«Муртаза Губайдуллович вошел в историю нашей республики как первый и единственный президент. Я не могу назвать другого человека, который бы так же сильно любил свою родину, свою республику. Его заслуги и вклад в развитие региона, как части России, огромны и, несомненно, навсегда останутся в памяти людей. Поэтому совершенно верно, что по указу Главы республики некоторым улицам, некоторым учебным заведениям будет дано имя Муртазы Рахимова», - сказал Рафаэль Байдавлетов.

Глава Кугарчинского района Марат Искужин, комментируя документ об увековечении памяти Муртазы Рахимова, отметил, что кугарчинцы с огромной благодарностью восприняли этот указ Главы республики.

«Для каждого жителя района Муртаза Губайдуллович был очень близким и родным человеком. Его уход — это большая, невосполнимая потеря. В нашей памяти он навсегда останется честным, благородным, глубоко порядочным, безгранично любящим свой родной край человеком. Его вклад в развитие района невозможно переоценить. В годы руководства республикой благодаря его личной поддержке наш район получил импульс к развитию. Уверен, что для учеников и педагогов башкирской гимназии села Мраково, которой будет присвоено имя нашего выдающегося земляка, это не только дань уважения, но и большая честь. Нам также предстоит большая работа по сохранению наследия первого президента Башкортостана в его родном селе Таваканово, где будет создан музей Муртазы Рахимова», — рассказал Марат Искужин.