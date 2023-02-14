Сколько влюбленных в Башкирии зарегистрируют брак в День влюбленных?

В Башкирии для влюбленных стало доброй традицией 14 февраля — в День святого Валентина — связывать свои отношения узами брака. Как рассказали агентству «Башинформ» в госкомитете республики по делам юстиции, на этот день заявление о регистрации брака подала 91 пара. Наибольшее их количество приходится на столицу республики — 28 пар подали заявления о заключении брака в Уфе. Из них 14 заявлений подали в отдел ЗАГС Кировского района, 6 заявлений — в отдел ЗАГС Советского района, по 4 заявления — в первый Октябрьский и Ленинский отделы ЗАГС.

По республике наибольшее количество заявлений от влюбленных пар поступило в отделы ЗАГС города Стерлитамака — 9 заявлений, города Учалы и Стерлитамакского района — по 6 заявлений, в отделе ЗАГС города Октябрьского зарегистрируются 5 пар молодоженов.