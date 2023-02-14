Семь историй интернет-«любви» жителей Башкирии с печальными последствиями

Порой интернет соединяет одинокие сердца, две половинки встречаются, женятся, появляются дети. Но не во всех случаях виртуальные знакомства идут по такому «сценарию». Бывает, что по ту сторону экрана монитора может оказаться злоумышленник, который умело скрывает от жертвы свои истинные намерения. Доверчивые граждане, к сожалению, ведутся на их красивые слова, а потом теряют деньги. Агентство «Башинформ» совместно с пресс-службой МВД по Башкирии подготовило подборку историй интернет-«любви» жителей республики с печальными последствиями.
МОРЯК ИЗ ДАНИИ И МИНУС 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
48-летняя жительница Белебеевского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в соцсети с иностранцем, который представился как «Остин Марк», который «живет в Великобритании, а работает моряком в Дании».
Виртуальные отношения у новых знакомых развивались стремительно. На третий день переписки они начали созваниваться по видеосвязи, могли разговаривать целыми сутками. 48-летнюю женщину ничуть не удивляло то, что избранник отлично владеет русским языком и общается без акцента. В один из дней мужчина сообщил, что хочет уже прилететь в Россию к своей новой возлюбленной. Но этому мешали некоторые факторы. Во-первых, возлюбленный якобы находился в Дании на судне, а «причаливание к берегу должен был якобы оплатить он сам». Во-вторых, у него были заблокированы якобы все банковские счета, в связи с этим оплатить данную услугу он не мог. В-третьих, из всего этого вытекало, что денег на проживание, проезд, перелет и тому подобное у него тоже не было.
Влюбленная женщина, ни на секунду не сомневаясь, что общается с честным человеком, решила ему финансово помочь. Она стала переводить на указанные им счета деньги: сначала 100 тысяч, затем 150 тысяч, потом еще 200 и так далее. Когда жительница республики перевела новому возлюбленному крупную сумму денег, тот сообщил, что его не отпускают. Тогда она нашла электронную почту компании, где якобы трудится ее моряк, и написала им сообщение с просьбой отправить его на отдых на сушу. Женщине ответили, что он это должен сделать за свои средства, тогда она перевела деньги на счёт этой организации. После этой операции «иностранец» написал 48-летней возлюбленной, что приедет, уверил ее в том, что счета ему разблокировали и все деньги он вернет ей при встрече, и что он якобы уже едет в аэропорт.
Дама стала с нетерпением ждать прилета своего нового избранника. Но через пару дней ей позвонили неизвестные и представились местными полицейскими. Они сообщили женщине, что в аэропорту ее «Остин Марк» был задержан якобы за попытку перевозки денег и для того, чтобы его отпустили, нужен дорогой адвокат. Но у 48-летней жительницы Белебеевского района денег уже не осталось. Она и так в попытках финансово помочь «моряку» истратила все свои накопления, а также накопления матери. После отказа телефон возлюбленного стал недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.
Материальный ущерб, причиненный женщине, составил 1 миллион 250 тысяч рублей.
ОПАСНОЕ ЗНАКОМСТВО
В Уфе в полицию за помощью обратился 24-летний парень. Он рассказал, что сбежал от обидчиков, выпрыгнув с третьего этажа многоквартирного дома на проспекте Октября.
По предварительным данным пресс-службы УМВД по Уфе, потерпевший познакомился в интернете на сайте знакомств с девушкой. Молодые люди переписывались с начала года и, наконец, решили встретиться. Девушка пригласила нового знакомого к себе, парень согласился и пришел в гости, но не с пустыми руками — с горячительными напитками. В какой-то момент к ним присоединились еще двое парней. Она объяснила заявителю, что это ее давние знакомые, и предложила вместе поиграть в популярную игру. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. В последующем у 24-летнего уфимца отобрали телефон и, воспользовавшись приложением онлайн-банка, перевели имеющиеся деньги на счет новоиспеченной подруги. Затем новые знакомые начали избивать молодого человека. В какой-то момент уфимец сумел вырваться и выпрыгнул с третьего этажа.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции были задержаны трое жителей республики, двое из них ранее судимые уроженцы Благовещенска, 22 и 23 лет.
НЕ ДО СМЕХА
Уфимец хотел устроить необычное свидание для своей новой возлюбленной, но вместо этого лишился денег. 23-летний горожанин завязал общение с девушкой на сайте знакомств.
Чтобы произвести впечатление на незнакомку, он пригласил ее на спектакль. Дама выбрала понравившийся спектакль в жанре комедии и отправила заявителю ссылку на оплату билетов.
Молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты, после чего произошло списание денег - более двух тысяч рублей. Но свиданию не суждено было случиться. Уфимец вдруг обнаружил, что электронные билеты на указанный им почтовый ящик не пришли. Поход в театр не удался. Горожанин обратился в полицию.
«ЛЮБОВЬ» НА РАССТОЯНИИ
Любовь может возникнуть даже на расстоянии. Но не всегда это чувство взаимно.
39-летний житель Стерлитамака в приложении для знакомств увидел привлекательную девушку. Они переписывались какое-то время. Все развивалось стремительно, и девушка, которая сказала, что живет в Санкт-Петербурге, захотела увидеться с мужчиной у него в городе.
Но денег на дорогу у нее якобы не было, и она попросила их у жителя Стерлитамака. Мужчина перевел ей на карту 21 тысячу рублей, но встреча так и не состоялась. Аккаунт новой знакомой сразу же был удален, и связаться с ней он уже не смог.
«ТЕАТР» АБСУРДА
23-летний уфимец потерял почти 10 тысяч рублей при покупке билета в театр. Мужчина на одном из сайтов знакомств познакомился с девушкой, которая предложила ему сходить в театр (видимо, схема работает).
Незнакомка скинула сайт для приобретения билета и убедила горожанина заполнить данные и перевести со счета деньги. После оплаты якобы билетов новая знакомая заблокировала страницу и пропала.
ОБЩЕНИЕ ЗА ДЕНЬГИ
Горожанка из Октябрьского познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Между ними завязалась переписка. Спустя время мужчина попросил у дамы сердца в долг. Женщина произвела три платежа на три абонентских номера. Но возврата заемных средств от ухажера женщина так и не дождалась.
Общение с интернет-ухажером местной жительнице обошлось в 3 тысячи рублей.
«ОБОРОТЕНЬ»
В Стерлитамаке в полицию с заявлением обратился 30-летний житель Стерлитамакского района. На одном из сайтов знакомств потерпевший познакомился с девушкой. Они стали переписываться. По словам новой знакомой, у нее возникли проблемы с финансами, были необходимы деньги на лечение ее ребенка, на оплату кредита, а также не было средств для оплаты жилья. Потерпевший на протяжении всего общения «входил в положение» девушки и перечислял суммы, которые она запрашивала. Спустя месяц деньги она так и не вернула, поэтому заявитель решил заблокировать ее на сайте. Но уже на следующий день ему начали поступать звонки с угрозами от неизвестного мужчины. Потерпевший поспешил обратиться в полицию.
Общение с «интернет-возлюбленной» мужчине обошлось в размере более 970 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого мошенника. Им оказался 32-летний горожанин, который под видом девушки вел интернет-общение с потерпевшим. Задержанный дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что похищенные средства тратил на личные нужды. Обязался полностью возместить причиненный ущерб.
По перечисленным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Во второй истории дело возбуждено по статье «грабеж».
МВД по Башкирии ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Не переводите деньги незнакомым людям. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам и на непроверенные сайты!
Полиция также призывает девушек и женщин проявлять внимательность и бдительность при общении с незнакомцами в виртуальной среде. Нельзя верить безрассудно красивым словам и обещаниям. Не переводите деньги по неизвестным счетам и абонентским номерам. Берегите себя и близких!