Семь историй интернет-«любви» жителей Башкирии с печальными последствиями

Порой интернет соединяет одинокие сердца, две половинки встречаются, женятся, появляются дети. Но не во всех случаях виртуальные знакомства идут по такому «сценарию». Бывает, что по ту сторону экрана монитора может оказаться злоумышленник, который умело скрывает от жертвы свои истинные намерения. Доверчивые граждане, к сожалению, ведутся на их красивые слова, а потом теряют деньги. Агентство «Башинформ» совместно с пресс-службой МВД по Башкирии подготовило подборку историй интернет-«любви» жителей республики с печальными последствиями.

МОРЯК ИЗ ДАНИИ И МИНУС 1,2 МЛН РУБЛЕЙ

48-летняя жительница Белебеевского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что познакомилась в соцсети с иностранцем, который представился как «Остин Марк», который «живет в Великобритании, а работает моряком в Дании».

Виртуальные отношения у новых знакомых развивались стремительно. На третий день переписки они начали созваниваться по видеосвязи, могли разговаривать целыми сутками. 48-летнюю женщину ничуть не удивляло то, что избранник отлично владеет русским языком и общается без акцента. В один из дней мужчина сообщил, что хочет уже прилететь в Россию к своей новой возлюбленной. Но этому мешали некоторые факторы. Во-первых, возлюбленный якобы находился в Дании на судне, а «причаливание к берегу должен был якобы оплатить он сам». Во-вторых, у него были заблокированы якобы все банковские счета, в связи с этим оплатить данную услугу он не мог. В-третьих, из всего этого вытекало, что денег на проживание, проезд, перелет и тому подобное у него тоже не было.

Влюбленная женщина, ни на секунду не сомневаясь, что общается с честным человеком, решила ему финансово помочь. Она стала переводить на указанные им счета деньги: сначала 100 тысяч, затем 150 тысяч, потом еще 200 и так далее. Когда жительница республики перевела новому возлюбленному крупную сумму денег, тот сообщил, что его не отпускают. Тогда она нашла электронную почту компании, где якобы трудится ее моряк, и написала им сообщение с просьбой отправить его на отдых на сушу. Женщине ответили, что он это должен сделать за свои средства, тогда она перевела деньги на счёт этой организации. После этой операции «иностранец» написал 48-летней возлюбленной, что приедет, уверил ее в том, что счета ему разблокировали и все деньги он вернет ей при встрече, и что он якобы уже едет в аэропорт.

Дама стала с нетерпением ждать прилета своего нового избранника. Но через пару дней ей позвонили неизвестные и представились местными полицейскими. Они сообщили женщине, что в аэропорту ее «Остин Марк» был задержан якобы за попытку перевозки денег и для того, чтобы его отпустили, нужен дорогой адвокат. Но у 48-летней жительницы Белебеевского района денег уже не осталось. Она и так в попытках финансово помочь «моряку» истратила все свои накопления, а также накопления матери. После отказа телефон возлюбленного стал недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

Материальный ущерб, причиненный женщине, составил 1 миллион 250 тысяч рублей.