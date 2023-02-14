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Вчера, 18:02

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медучреждений в праздники

Минздрав РБ
Фото:Минздрав РБ

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медицинских учреждений 22 — 27 февраля.

Амбулатории и поликлиники:

22 февраля – рабочий день, сокращенный на один час;              

23 -26 февраля - с 8.00 до 17.00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции можно 22 - 26 февраля с 08.00 до 17.00. В ФАПах, в том числе мобильных, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах график иммунизации утверждает главврач.

23-26 февраля продолжится проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной.

Аптеки ГУП «Башфармация» в праздничные дни будут работать с 10.00.  

Стоматологические поликлиники Уфы и Стерлитамака:

23 февраля - Республиканская стоматологическая поликлиника работает с 9.00 до 16.00.

Детская стоматполиклиника №3, стоматполиклиники №4, №5, №6, №8 будут работать с 8.00 до 16.00.

Стоматологическая поликлиника Стерлитамака - с 8.00 до 17.00; стоматполиклиника № 2 и детская стоматология №7 – круглосуточно.

24 февраля - Республиканская стоматполиклиника с 9.00 до 16.00, детская стоматология №3, стоматполиклиники №4, №5, №6, №8, №9 будут работать с 8.00 до 16.00.

Стоматологическая поликлиника Стерлитамака с 8.00 до 17.00. Стоматполиклиника № 2 и детская стоматология №7 – круглосуточно.

25 февраля - Республиканская стоматологическая поликлиника, стоматологическая поликлиника №1, детская стоматологическая поликлиника №3, стоматологическая поликлиника №5, стоматологическая поликлиника №6, стоматологическая поликлиника №8, стоматологическая поликлиника №9 будут работать с 08.00 до 16.00.

Стоматологическая поликлиника Стерлитамака с 8.00 до 17.00, стоматологическая поликлиника №4 с 08.00 до 13.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 – круглосуточно.

26 февраля стоматологическая поликлиника Стерлитамака с 8.00 до 17.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 – круглосуточно.

Круглосуточная неотложная стоматологическая помощь взрослому населению городов и районов будет оказываться  в центральных районных и городских больницах, путем вызова медработника из дома.  

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