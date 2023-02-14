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Вчера, 20:44

Куда россиянам дадут «шенген» - СМИ

Российская газета
Фото:Российская газета

«Российская газета» выяснила, какие страны Евросоюза выдадут россиянам шенгенскую визу с ограничениями, а какие отнесутся лояльно. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), принимают документы на шенгенскую визу под туристические поездки: Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия.

Для большинства из них в ассоциации советуют подавать документы не менее, чем за месяц до планируемой поездки. При этом отмечается, что есть направления, куда визу могут выдать и через две недели после подачи документов.

Как сообщили в АТОР, наибольшей лояльностью по отношению к россиянам отличается Венгрия. Эта страна — одна из немногих в ЕС, где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты.

Вместе с тем Франция — единственное направление, где сегодня наиболее активно используют ботов автоматической записи в визовый центр. Ранее сообщалось, что боты серьезно осложнили процесс получения виз в страны ЕС и США россиянами. С их помощью мошенники резервируют все свободные слоты для записи на оформление въездных документов, повторяя задачу поиска каждую минуту, что затрудняет самостоятельную запись. А потом продают места в очереди по цене от 4 тыс. до 7,5 тыс. руб.

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