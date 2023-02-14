Художница в Башкирии украсила рисунками детское отделение уфимской больницы после ремонта

Художница из Башкирии, член Союза профессиональных художников России Эльза Сайфуллина украсила палаты педиатрического отделения больницы скорой медицинской помощи Уфы красочными рисунками. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Автор, которая ухаживала в медучреждении за своей мамой, изобразила на стенах кувшинки, лилии, рыбок, аиста, стрекоз и лягушек. Как отметили в ЦУР Башкирии, ранее здесь в детских палатах № 201 и № 202 был выполнен ремонт, о чем в соцсетях просили пациенты.

«Видео из палаты № 201 педиатрического отделения больницы появилось в соцсетях в начале января 2023 года. Уже с первых кадров стало понятно — необходимо обновление. Комментарий поймали наши информсистемы, а после жалобу пациентов передали руководству больницы. Главный врач Ирина Карамова сообщила, что работы уже идут. Палаты № 201 и № 202 отремонтировали до конца месяца. Ну и рисунки рисунками — ждем ремонта в тех помещениях, где это необходимо», — пояснили в ЦУР.