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Вчера, 17:03

Художница в Башкирии украсила рисунками детское отделение уфимской больницы после ремонта

КБСМП
Фото:КБСМП

Художница из Башкирии, член Союза профессиональных художников России Эльза Сайфуллина украсила палаты педиатрического отделения больницы скорой медицинской помощи Уфы красочными рисунками. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Автор, которая ухаживала в медучреждении за своей мамой, изобразила на стенах кувшинки, лилии, рыбок, аиста, стрекоз и лягушек. Как отметили в ЦУР Башкирии, ранее здесь в детских палатах № 201 и № 202 был выполнен ремонт, о чем в соцсетях просили пациенты.

«Видео из палаты № 201 педиатрического отделения больницы появилось в соцсетях в начале января 2023 года. Уже с первых кадров стало понятно — необходимо обновление. Комментарий поймали наши информсистемы, а после жалобу пациентов передали руководству больницы. Главный врач Ирина Карамова сообщила, что работы уже идут. Палаты № 201 и № 202 отремонтировали до конца месяца. Ну и рисунки рисунками — ждем ремонта в тех помещениях, где это необходимо», — пояснили в ЦУР.
Автор:Иван Вавилов
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