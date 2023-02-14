«Хочу поделиться радостью»: глава одного из районов Башкирии стал многодетным отцом

Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов поделился в соцсетях радостной новостью. Он стал многодетным отцом. В семье родился третий мальчик. Как стало известно агентству «Башинформ», мама и малыш чувствуют себя хорошо, их уже выписали из роддома.

«Хочу поделиться радостью, друзья. Я в третий раз стал отцом. У нас сегодня приятные хлопоты, забрали малыша домой. Хочу сказать огромное спасибо своей супруге Айгизе, которая подарила мне еще одного сына и вам всем за добрые пожелания», - написал Рустам Шарипов.