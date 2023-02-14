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«Башнефть» улучшает сервис АЗС на территории Башкирии для комфорта автопутешественников

«Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», расширяет придорожный сервис на базе сети собственных АЗС в Башкирии. Благодаря этому компания рассчитывает достичь двух целей: повысить удовлетворенность клиентов и создать условия для комфортных автопутешествий в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории республики.

В последние годы Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по развитию туристической инфраструктуры и привлечению туристов. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и представителями туристической индустрии региона, состоявшейся 11 февраля в Ишимбайском районе на базе этнокомплекса «Шишки».

По словам Радия Хабирова, через 5-6 лет республика, преодолев фазу развития, превратится в привлекательный регион для туристов — жителей и гостей республики, однако для развития туристического потенциала региона нужно вкладываться в развитие инфраструктуры.

Руководитель региона рассказал, что на основных транспортных маршрутах уже установили более 1,9 тысячи туристических знаков и указателей. Успешно реализуют программу поддержки придорожного сервиса.

Активное участие в формировании комфортных условий для автопутешественников по дорогам республики принимает компания «Башнефть».

С 2020 года, когда стартовал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», «Башнефть» переформатировала 116 АЗС, открыв при них минимаркеты и полноценные магазины. При этом 18 магазинов открылись на АЗС, расположенных на популярных туристических маршрутах.

«Республика у нас большая, и точки притяжения туристов расположены по всей ее территории. Любознательному туристу зачастую приходится проехать не одну сотню километров, чтобы добраться до уникальных памятников природы или культурного наследия. В дороге любой путешественник нуждается, в первую очередь, в качественном придорожном сервисе, включающем надежное топливо, вкусный кофе и другие напитки, свежие закуски, необходимые сопутствующие товары в дорогу. Все это есть на наших автозаправочных комплексах, расположенных по всей республике,
отметили в «Башнефти».

Действительно, в общей сложности сейчас на 180 АЗС «Башнефти» в Башкортостане можно приобрести всё, что может быть полезно в пути: от безалкогольных напитков и мороженого до автомасел и технических жидкостей.

На 162 станциях в Башкортостане путешествующим за рулем доступны горячий чай и кофе. Более чем на 30 заправочных станциях представлен большой ассортимент готовых блюд и выпечки.

Для удобства клиентов и путешественников «Башнефть» обустроила теплые и комфортные санузлы на 189 АЗС, расположенных на федеральных и региональных трассах.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на создание необходимых условий для комфортных путешествий по стране и развитие многопрофильного придорожного сервиса на базе АЗС, имеет важное значение для роста туристического потенциала региона.

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