«Башнефть» улучшает сервис АЗС на территории Башкирии для комфорта автопутешественников

«Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», расширяет придорожный сервис на базе сети собственных АЗС в Башкирии. Благодаря этому компания рассчитывает достичь двух целей: повысить удовлетворенность клиентов и создать условия для комфортных автопутешествий в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории республики.

В последние годы Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по развитию туристической инфраструктуры и привлечению туристов. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и представителями туристической индустрии региона, состоявшейся 11 февраля в Ишимбайском районе на базе этнокомплекса «Шишки».

По словам Радия Хабирова, через 5-6 лет республика, преодолев фазу развития, превратится в привлекательный регион для туристов — жителей и гостей республики, однако для развития туристического потенциала региона нужно вкладываться в развитие инфраструктуры.

Руководитель региона рассказал, что на основных транспортных маршрутах уже установили более 1,9 тысячи туристических знаков и указателей. Успешно реализуют программу поддержки придорожного сервиса.

Активное участие в формировании комфортных условий для автопутешественников по дорогам республики принимает компания «Башнефть».

С 2020 года, когда стартовал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», «Башнефть» переформатировала 116 АЗС, открыв при них минимаркеты и полноценные магазины. При этом 18 магазинов открылись на АЗС, расположенных на популярных туристических маршрутах.