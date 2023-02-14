«Башнефть» улучшает сервис АЗС на территории Башкирии для комфорта автопутешественников

«Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», расширяет придорожный сервис на базе сети собственных АЗС в Башкирии. Благодаря этому компания рассчитывает достичь двух целей: повысить удовлетворенность клиентов и создать условия для комфортных автопутешествий в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории республики.
В последние годы Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по развитию туристической инфраструктуры и привлечению туристов. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и представителями туристической индустрии региона, состоявшейся 11 февраля в Ишимбайском районе на базе этнокомплекса «Шишки».
По словам Радия Хабирова, через 5-6 лет республика, преодолев фазу развития, превратится в привлекательный регион для туристов — жителей и гостей республики, однако для развития туристического потенциала региона нужно вкладываться в развитие инфраструктуры.
Руководитель региона рассказал, что на основных транспортных маршрутах уже установили более 1,9 тысячи туристических знаков и указателей. Успешно реализуют программу поддержки придорожного сервиса.
Активное участие в формировании комфортных условий для автопутешественников по дорогам республики принимает компания «Башнефть».
С 2020 года, когда стартовал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», «Башнефть» переформатировала 116 АЗС, открыв при них минимаркеты и полноценные магазины. При этом 18 магазинов открылись на АЗС, расположенных на популярных туристических маршрутах.
Действительно, в общей сложности сейчас на 180 АЗС «Башнефти» в Башкортостане можно приобрести всё, что может быть полезно в пути: от безалкогольных напитков и мороженого до автомасел и технических жидкостей.
На 162 станциях в Башкортостане путешествующим за рулем доступны горячий чай и кофе. Более чем на 30 заправочных станциях представлен большой ассортимент готовых блюд и выпечки.
Для удобства клиентов и путешественников «Башнефть» обустроила теплые и комфортные санузлы на 189 АЗС, расположенных на федеральных и региональных трассах.
Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на создание необходимых условий для комфортных путешествий по стране и развитие многопрофильного придорожного сервиса на базе АЗС, имеет важное значение для роста туристического потенциала региона.