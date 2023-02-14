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Вчера, 22:32

Башкирия на третьем месте в ПФО по объему туристического потока

По информации правительства Башкирии, по итогам 2022 года республика оказалась на 3 месте в ПФО по объему турпотока. В Татарстане зафиксировано 3,7 млн поездок, в Нижегородской област — 2,2 млн, в Башкортостане — 1,9 млн поездок.

Объем платных туристических услуг в Башкирии составил 13,5 млрд руб. (+25% к 2021).

В гостиницах, отелях, мотелях, хостелах останавливались 1,255 млн человек.

Всего в регионе 640 коллективных средств размещения, из них 375 прошли классификацию (которая обозначается «звездами» или получает аттестацию «без звезд») — с 1 января 2022 года гостиницам нельзя работать без аттестации.

Как сообщал Башинформ, министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма в Ишимбайском районе отмечал, что загрузка башкирских отелей весьма равномерная и практически не зависит от сезона — примерно 45% (зима — 43,4%, весна — 50,2%, лето — 47,6%, осень — 43,6%).

По числу отдыхающих в санаториях республика на 5 месте в РФ. Всего в Башкирии работают 56 санаторно-курортных организаций, 55 туроператоров и 920 турагентов.

В сфере туризма работают 2,8% от общего числа занятых — 46,8 тыс. человек.

Профильное высшее образование в уфимских вузах для работы в отрасли получают 492 студента.

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