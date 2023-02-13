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Сегодня, 11:34

В уфимской госавтоинспекции предупредили о старте профилактической операции

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

С 13 по 20 февраля на территории Уфы проходят профилактические мероприятия «Должник». Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, главная цель операции - напомнить лицам, привлечённым к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.

В случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении нарушителю может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении - гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.

Информацию о наличии неоплаченных штрафов вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф, а также на портале государственных услуг.

Автор:Дарья Субботина
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