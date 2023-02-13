В уфимской госавтоинспекции предупредили о старте профилактической операции

С 13 по 20 февраля на территории Уфы проходят профилактические мероприятия «Должник». Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, главная цель операции - напомнить лицам, привлечённым к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения, о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.



В случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении нарушителю может грозить штраф в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа, либо арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов. В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении - гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.



Информацию о наличии неоплаченных штрафов вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф, а также на портале государственных услуг.