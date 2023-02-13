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Сегодня, 17:12

В Уфе по улице, пугая прохожих, бегал голый пациент больницы в бинтах и с ножом

стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»
Фото:стоп-кадр видео телеканала «Вся Уфа»

В Уфе на улице Блюхера местные жители заметили бегающего под окнами жилых домов голого мужчину, из «одежды» были лишь бинты. Он держал в руке нож и вел себя неадекватно. В какой-то момент к нему подошли мужчины и увели в сторону городской больницы № 18.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу министерства здравоохранения РБ. В ведомстве прояснили ситуацию.

«Мужчина — пациент 18-й больницы в состоянии психоза. Нож взял у соседа по палате, выбил дверь, пытался разбить окно. В итоге его остановили сотрудники больницы», — сообщили в министерстве.

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