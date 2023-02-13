Новости Башкортостана и Уфы
72.79
0
78.05
0
85.68
-0.71
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:16

В правительстве Башкирии обсудили состояние атмосферного воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате

пресс-служба правительства Башкирии
Фото:пресс-служба правительства Башкирии

Большое количество обращений жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата на состояние атмосферного воздуха стало поводом для заседания межведомственной комиссии в правительстве Башкирии под председательством заместителя премьер-министра Ильшата Фазрахманова. В совещании приняли участие представители органов республиканской и местной власти, контролирующих организаций, крупных промышленных предприятий.

Министр экологии Нияз Фазылов доложил о текущей ситуации и отметил, что количество жалоб жителей на состояние атмосферного воздуха возросло. Поэтому он предложил активно развивать сеть автоматизированных постов наблюдения в республике, что позволит вести мониторинг в круглосуточном режиме и будет отслеживаться всеми надзорными органами.

Начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская проинформировала о жалобах граждан в социальных сетях на неприятный химический запах в Уфе, Салавате, Стерлитамаке. А также подчеркнула, что все предприятия должны проявлять высокую социальную ответственность перед жителями республики. Она рекомендовала предприятиям проводить широкую информационную кампанию о мероприятиях по внедрению наилучших технологий и их модернизации.

На совещании представители крупнейших компаний доложили о своих планах по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Так,  ПАО АНК «Башнефть» в текущем году продолжит строительство комплекса сероочистки и блока отпарки кислых стоков, реконструирует установки производства серы на «Новойле», построит резервную технологическую линию установки производства элементарной серы на УНПЗ, займется техперевооружением оборудования на ООО «Башнефть-Добыча».

«БГК» модернизирует оборудование на Салаватской ТЭЦ. «Газпром нефтехим Салават» запланировал реконструкцию очистных сооружений и модернизацию резервуарных парков и эстакад для их приведения к действующим нормам и правилам.

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» займется модернизацией печей и технологического оборудования, техническим обслуживанием и планово-предупредительным ремонтом газопылеулавливающих установок.

Подводя итоги, Ильшат Фазрахманов отметил, что необходимо регулярно встречаться для решения всех обозначенных проблем. Комиссии необходимо разработать единый комплекс, включающий в себя контрольно-надзорные, воздухоохранные и информационные мероприятия.

«Президент России Владимир Путин во время своей последней поездки в Башкортостан обратил особое внимание на вопросы охраны окружающей среды в республике. Важной задачей для нас является определение путей решения по улучшению экологической ситуации в республике, в том числе качества атмосферного воздуха», - подчеркнул Ильшат Фазрахманов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика