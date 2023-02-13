В правительстве Башкирии обсудили состояние атмосферного воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате

Большое количество обращений жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата на состояние атмосферного воздуха стало поводом для заседания межведомственной комиссии в правительстве Башкирии под председательством заместителя премьер-министра Ильшата Фазрахманова. В совещании приняли участие представители органов республиканской и местной власти, контролирующих организаций, крупных промышленных предприятий.

Министр экологии Нияз Фазылов доложил о текущей ситуации и отметил, что количество жалоб жителей на состояние атмосферного воздуха возросло. Поэтому он предложил активно развивать сеть автоматизированных постов наблюдения в республике, что позволит вести мониторинг в круглосуточном режиме и будет отслеживаться всеми надзорными органами.

Начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская проинформировала о жалобах граждан в социальных сетях на неприятный химический запах в Уфе, Салавате, Стерлитамаке. А также подчеркнула, что все предприятия должны проявлять высокую социальную ответственность перед жителями республики. Она рекомендовала предприятиям проводить широкую информационную кампанию о мероприятиях по внедрению наилучших технологий и их модернизации.

На совещании представители крупнейших компаний доложили о своих планах по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Так, ПАО АНК «Башнефть» в текущем году продолжит строительство комплекса сероочистки и блока отпарки кислых стоков, реконструирует установки производства серы на «Новойле», построит резервную технологическую линию установки производства элементарной серы на УНПЗ, займется техперевооружением оборудования на ООО «Башнефть-Добыча».

«БГК» модернизирует оборудование на Салаватской ТЭЦ. «Газпром нефтехим Салават» запланировал реконструкцию очистных сооружений и модернизацию резервуарных парков и эстакад для их приведения к действующим нормам и правилам.

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» займется модернизацией печей и технологического оборудования, техническим обслуживанием и планово-предупредительным ремонтом газопылеулавливающих установок.

Подводя итоги, Ильшат Фазрахманов отметил, что необходимо регулярно встречаться для решения всех обозначенных проблем. Комиссии необходимо разработать единый комплекс, включающий в себя контрольно-надзорные, воздухоохранные и информационные мероприятия.

«Президент России Владимир Путин во время своей последней поездки в Башкортостан обратил особое внимание на вопросы охраны окружающей среды в республике. Важной задачей для нас является определение путей решения по улучшению экологической ситуации в республике, в том числе качества атмосферного воздуха», - подчеркнул Ильшат Фазрахманов.