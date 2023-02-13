В Давлеканово привезли священную для мусульман реликвию

5 февраля в Давлеканово была привезена священная для мусульман реликвия — волос бороды пророка Мухаммада. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе районной администрации.

В районном Доме культуры верующие совершили коллективный молебен за благополучие нашей страны, за наших воинов, находящихся на полях сражений, в присутствии благодати Божьего Посланника.

Мероприятие прошло по согласованию с председателем Центрального духовного управления мусульман России, Верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином при участии ахунов и имамов мечетей.