В Башкирии закрывают движение по мосту через реку Ик на границе с Татарией

Мост через реку Ик на дороге Октябрьский-Уруссу закрывается в связи с аварийным состоянием с 15 февраля. Об этом сообщили в минтрансе РБ.

Для транспорта организован объезд по маршрутам Азнакаево – Ютаза - М-5 «Урал», Уруссу-Октябрьский – Абсалямово-Уба и Абсалямово-Александровка. Схемы объезда установлены возле моста.

Как сообщал Башинформ, о необходимости закрыть мост власти говорили еще в ноябре-декабре прошлого года. По словам мэра Октябрьского, сейчас готовится проект реконструкции, и с появлением финансирования начнутся работы.