В Башкирии за счет федерального гранта создадут виртуальный музей Аркадия Гайдара

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака создаст виртуальный музей Аркадия Гайдара. Проект выиграл конкурс грантов «Росмолодежь. Гранты НКО на реализацию проектов по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию 2022 года». Как стало известно агентству «Башинформ» от мэра города Рустема Газизова, на создание онлайн-музея авторы получили 892 тысячи рублей. В планах авторов создать экспозицию на базе дворца пионеров и школьников имени Аркадия Гайдара.

Коллектив дворца пионеров и школьников тоже стал грантополучателем. Проект патриотического форума для учащихся «Вперед к Победам» выиграл 994 000 рублей.