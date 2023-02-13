В Башкирии расширили перечень льготников, которые имеют право на бесплатное питание молочной кухни. Постановление о внесение изменений в порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет принято правительством республики и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Как пояснили «Башинформу» в минторге РБ, с 1 января 2023 года действие порядка по обеспечению полноценным питанием распространяется на членов семей граждан, принимающих участие в СВО, граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и граждан, погибших (умерших) при исполнении долга во время СВО.

«Ранее полноценным питанием молочной кухни обеспечивались члены семей только граждан, принимающих участие в СВО, и граждан, погибших (умерших) при исполнении долга во время СВО», — уточнили в ведомстве.

Напомним, обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет осуществляются подведомственным минторгу РБ учреждением — ГАУ РБ «Молочная кухня».

Подать заявление на бесплатное питание можно тремя способами – в ближайшем раздаточном пункте «Молочной кухни», через МФЦ «Мои документы» или через мобильное приложение. Карта с адресами и графиком работы раздаточных пунктов размещена на сайте ведомства по этой ссылке. Там же можно ознакомиться с порядком оформления документов.