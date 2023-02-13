В Башкирии назвали лучшие ледовые городки

В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок на территории Республики Башкортостан». О его результатах на оперативном совещании правительства в ЦУРе доложила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

Всего в районах и городах республики ко встрече 2023 года было обустроено 1297 городков, установлено 2156 ёлок, использовано около 300 тысяч метров световой праздничной иллюминации.

На конкурс поступило 63 заявки из 45 муниципалитетов Башкирии. В номинации «Лучший новогодний городок на придомовой территории» III место занял МКД №31 по улице Мелеузовской в Уфе, II место у дома №14 на улице Советской в Янауле, победителями же стали жители дома №16 35-го микрорайона в Октябрьском.

В номинации «Лучший новогодний городок в сельских поселениях» в тройку финалистов вошли Аскинский, Татышлинский и Кугарчинский районы.

За лучшее оформление новогодних площадей среди городских поселений «бронзу» получил Бирск, II место - у Мелеуза, лучшим стал Янаул. Среди городских округов III место занял Октябрьский, «серебро» ушло в Салават, лучшим признали Нефтекамск.

В башкирской столице жюри отметило городок в сквере Юнармейцев на улице Мубарякова и в обновленном парке в Деме. А победителем стала праздничная площадь в парке «Волна» в Затоне.

Победители и призеры получили денежные призы. Глава Башкирии поблагодарил глав районов и местных жителей за активное участие в конкурсе.

«Уважаемые главы, спасибо большое! Это очень важное направление работы, очень ответственно подошли. Правда, очень симпатично, очень здорово», - резюмировал Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», в этом году оформление ледовых городков проходило в экономном режиме. Из-за введения санкций и сложностей в экономике, города и районы по поручению Главы Башкирии не закупали новые праздничные украшения и отказались от проведения дорогостоящих мероприятий, в том числе салютов.