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Сегодня, 20:52

В Башкирии на финансирование ППМИ добавили 200 тысяч рублей на каждый проект

Теперь каждый проект получит на реализацию по 1,2 млн рублей.

В Башкирии для программы проектов местных инициатив появились изменения, сообщили в минфине РБ. Прежде всего, увеличены объемы финансирования — с 1 млн до 1,2 млн руб.. Сельские и городские поселения допускаются к конкурсу на условиях для городских округов (но в пределах своих квот).

Также снижен уровень обязательного софинансирования со стороны населения. При этом уровень софинансирования из внебюджетных источников дает дополнительный балл, что повышает шансы на победу в конкурсе.

В этом году прием и регистрация конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе продет 20 февраля – 21 марта;
оценка заявок конкурсной комиссией, формирование рейтингов: 22 марта – 23 апреля;
- подведение итогов отбора: 24 – 28 апреля;
- распределение субсидий победителям: 1 мая – 16 июня;
- заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством и муниципалитетом, проекты которого прошли отбор: 1 мая – 16 июня.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году в рамках ППМИ в Башкирии было реализовано 645 проектов общей стоимостью 730 млн руб..  В 2023 году из бюджета республики на ППМИ будет направлено 500 млн руб. - на 100 млн больше, чем в 2022.



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