Уфимец на спор с другом проглотил гвозди и оказался на больничной койке

Житель Уфы поспорил с другом и проглотил гвозди, а после оказался в больнице. Как стало известно агентству «Башинформ» от министра здравоохранения Айрата Рахматулина, горожанин вызвал скорую помощь и пожаловался на боли в животе, сухость во рту и тошноту. Его экстренно госпитализировали.

В больнице скорой помощи мужчине провели обследование. На рентген-снимке органов брюшной полости врачи увидели инородные тела, которые были расположены крест на крест и связаны между собой. Компьютерная томография выявила, что гвозди повредили стенку кишечника, все содержимое просачивалось в брюшную полость. Это стало причиной развития илеопсоита – гнойного воспаления подвздошной области, редкой и труднодиагностируемой патологии.

Хирурги экстренно провели лапаротомию, в ходе которой извлекли два железных стержня длиной 8 см и диаметром 4 мм. Также больному удалили примерно половину толстой кишки.

«Пациента выписали, надеюсь, эта история станет поучительной не только для него», - резюмировал Айрат Рахматуллин.