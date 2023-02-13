ЦБ выпускает монету к 150-летию Сергея Рахманинова

14 февраля Банк России выпускает памятную монету «Композитор С. В. Рахманинов» — к 150-летию со дня рождения.

Сергей Рахманинов — композитор, пианист и дирижер, стал символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, в которых нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. На записях Рахманинова-пианиста учатся многие поколения музыкантов, отмечается в релизе ЦБ.

Тираж монеты — 3 тыс. штук. Номинал — 2 рубля. Изготовлены они из серебра 925 пробы, масса драгметалла — 15,55 г.