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Сегодня, 08:57

Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в начале этой недели

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии начало новой недели будет снежной. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 13 февраля, в республике ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.

Завтра, 14 февраля, также ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до -7, -12 градусов, при прояснениях до -15, -20 градусов, днем -3, -8.

В среду, 15 февраля, вновь пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Ночью похолодает до -9, -14 градусов, при прояснениях до -18, -23 градусов, днем -5, -10. 

Автор:Ляйсан Закирова
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