Глава республики Радий Хабиров поручил приступить к ремонту здания Союза писателей Башкортостана уже этим летом. Такое указание он дал в понедельник на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе.

По словам руководителя республики, на сегодняшний день историческое здание находится в ужасном состоянии.

«На встрече с новым председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым мы договорились, чтобы уже этим летом начать там ремонт. Сегодня правление даже не сидит в этом здании, потому что течет крыша. Мы сделаем хороший ремонт, обновим фасад, крышу, внутренние помещения. Начинайте работать, минфину я поручение дал», — сказал он, обращаясь к министру культуры Амине Шафиковой.

Радий Хабиров отметил, что здание было передано Союзу писателей еще в 1984 году по решению тогдашнего руководителя республики Мидхата Шакирова. С тех пор там никогда не делался ремонт.

По предложению Айгиза Баймухаметова, после ремонта в здании Союза писателей планируется открыть литературный салон для молодых поэтов и писателей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 7 февраля Глава Башкортостана встретился с недавно избранным председателем правления Союза писателей Айгизом Баймухаметовым. Во встрече также приняли участие первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев и министр культуры республики Амина Шафикова.