Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в ЦУР дал поручение обеспечить освещением подходы к школам, детсадам, больницам и другим объектам. Как сообщила начальник управления руководителя республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, от жителей на прошлой неделе поступали жалобы на неисправные фонари.

«Мы деньги заложили на освещение населенных пунктов, там порядка 100 млн рублей. Понятно, это не покроет всю республику, но расскажите, куда вы направите эти средства. Мы же начинали эту работу с главами муниципалитетов — там даже столбы освещения есть, но просто экономят из-за того, что платить не за что. Поэтому занимайтесь. Система понятна — надо осветить подходы к школам, детсадам, больницам и т. д.», — подчеркнул Радий Хабиров.